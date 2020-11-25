Семак вошел в топ-5 по числу побед во главе «Зенита». Он опередил Адвоката

Вчера «Зенит» обыграл «Динамо» (3:1) в матче 18-го тура .

Для главного тренера петербуржцев эта победа стала 69-й во главе команды. 53 из них добыты в чемпионате, 7 – в Кубке России, а еще 9 – в еврокубковых матчах.

По этому показателю Семак обошел бывшего главного тренера сине-бело-голубых Дика Адвоката (68 побед с «Зенитом») и вошел в топ-5 по числу побед во главе клуба.

В списке его опережают (73 победы), (105), Юрий Морозов (121) и Павел Садырин (125).

Отметим, что по проценту набранных в чемпионате страны очков (76,5%) и по проценту побед (67%) Семак является рекордсменом среди тренеров .

В следующем туре чемпионата сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком» в Петербурге. Матч состоится 16 декабря.