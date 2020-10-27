«ВКонтакте» представил футбольную тематическую ленту с новостями и хайлайтами

«Вконтакте» представил тематическую ленту для любителей футбола. В ней будут публиковаться важные новости, прямые трансляции и лучшие моменты матчей от официальных сообществ клубов и сборных, спортивных медиа и других экспертов: например, хайлайты и прямые эфиры матчей Ла Лиги и Серии А.

Лента «Футбол» появится у пользователей из России в новостях: в мобильном приложении – во вкладке «Интересное», а в десктопной версии – в меню справа. Также лента доступна по прямой ссылке.

«Футбол любят миллионы людей – мужчины и женщины, подростки и взрослые. Во «Вконтакте» есть много контента, который может быть им интересен: прямые трансляции, хайлайты, репортажи, аналитические посты, последние новости турниров, интервью и документальные фильмы. Раньше все это было в разных сообществах, теперь же собрано в одной ленте – находить качественные материалы стало гораздо проще», – заявил Андрей Мельник, руководитель спортивных и медиапроектов соцсети.

Ранее «Вконтакте» представила «Репортажи» — текстовые трансляции, при помощи которых можно следить в том числе и за матчами. Кроме того, прежде команда «Вконтакте» уже освещала крупные международные соревнования в отдельных новостных лентах: например, зимнюю универсиаду в Красноярске, чемпионат мира по футболу в России и крупнейший киберспортивный турнир The International. Также во «Вконтакте» есть локальные и городские ленты новостей.