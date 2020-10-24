Кейн забил 200-й гол за «Тоттенхэм» в 300-м матче за клуб

на выезде играет с «Лудогорцем» в (1:0, первый тайм).

В стартовом составе лондонцев на поле вышел форвард . Для него это 300-й матч за клуб во всех турнирах.

Англичанин отличился на 13-й минуте игры, воспользовавшись пасом полузащитника Лукаса Моуры.

Этот гол стал для Кейна 200-м за клуб во всех турнирах. Больше забили лишь два футболиста – Бобби Смит (208) и Джимми Гривз (266).

В нынешнем сезоне Кейн провел 7 матчей в и забил 6 голов. В Лиге Европы, учитывая квалификационные раунды, он проводит пятую встречу при пяти забитых мячах. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.