Министр спорта Украины: «Президент поставил задачу привезти в страну Олимпийские игры. Будем выполнять»

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, что президент Владимир Зеленский поставил задачу провести в стране Олимпийские игры.

– Президент поставил задачу привезти Олимпиаду в Украину. Но для этого нужна материально-техническая база. Сейчас мы смотрим, возможно это или нет. Если возможно, то что нужно построить.

Президент неделю назад сказал мне дать техническое задание, что нужно для Олимпийских игр. Сейчас мы это готовим.

Дадут нам Олимпиаду или нет – это уже другой вопрос. Главное, что мы снова будем строить спортивные объекты, на которых потом будут тренироваться украинцы.

– Насколько Олимпиада в Украине уместна, когда есть куча других отраслей, которые здесь и сейчас требуют немало государственных денег?

– Так мы никогда ничего не проведем. Почему нет? Почему не провести всемирную Универсиаду? Почему не провести чемпионат мира?

Это же приезжают иностранцы, привозят деньги. Это же толчок в инфраструктуре – гостиницы, спортивные объекты. Если с умом подойти и построить объекты, которые не будут простаивать.

У нас же президент федерации по прыжкам в воду построил бассейн. Каждый год проводят чемпионаты мира по юниорам или по взрослым, чемпионаты Европы. У нас есть потенциал.

Вот мы провели Евро-2012. Вы видели, как нация объединилась? Супер! Как все болели, как бы кому-то не было плохо.

– Беремся проводить Олимпиаду, хотя еще не избавились от долгов Евро-2012?

– Будем над этим работать. Президент поставил задачу – мы будем ее выполнять, – сказал Гутцайт.

На сайте президента Украины говорится, что страна может подать заявку на Олимпиаду 2028 или 2030. Хотя Игры-2028 отдали Лос-Анджелесу два года назад