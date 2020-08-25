Глава «Уфы» о «Зените»: «Едем в логово к раненому зверю. Ранили его не мы, а достаться может нам»

Глава совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов высказался перед матчем 9-го тура против .

«Едем в логово к раненому зверю. Понятно, что «Зенит» недосчитался очков в последнее время.

В Башкирии много медведей, и охотники знают, что, если медведь ранен, лучше с ним не связываться. Тут еще и ранили его не мы, а достаться может нам.

Настраиваемся на тяжелый матч. «Уфа» умеет играть в футбол с сильными командами, будет интересно», – сказал Мурзагулов.

«Зенит» примет «Уфу» 26 сентября. Начало матча – в 16:30 по московскому времени.