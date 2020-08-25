Мостовой о карьере тренера: «Жду предложений. В «Атлетико» я пошел бы пешком»

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Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой рассказал, что готов начать карьеру тренера.

– Почему вы не тренируете?

– Уже 10 лет всем отвечаю на этот вопрос. Единственная причина – у меня нет этой бумажки, хотя многие тренируют и без лицензии, а кто-то даже в футбол не играл. У меня есть 30 лет футбольного багажа.

Никогда не выключаю телефон, в нашей стране все знают мой номер, так что набирайте, жду предложений.

– Желание у вас есть?

– Вы Тедеско этот вопрос задайте. Представляю себе его реакцию, когда ему позвонил Цорн и предложил тренировать «Спартак». Да он даже пришел бы. Это шутка, конечно, но и я пошел бы пешком в «Атлетико», – ответил Мостовой с улыбкой.

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