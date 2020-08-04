Умер Милош Ржига, Миранчук прилетел в Италию, Тил уходит во «Фрайбург», соперники «Ростова» и «Динамо» в ЛЕ и другие новости утра

1. Умер бывший главный тренер сборной Чехии и клубов КХЛ Милош Ржига. Причина смерти – тромб в вене, ранее специалист переболел коронавирусом. Бывший клуб Ржиги «Спартак» поставил черно-белый логотип в его память и попросит КХЛ о минуте молчания перед первой игрой сезона. Вспоминаем, каким был самый яркий иностранный тренер в истории КХЛ.

2. Известны возможные соперники «Ростова» и «Динамо» в Лиге Европы: команда Валерия Карпина встретится с «Кайратом», «Маккаби» из Хайфы или «Железничаром» в 3-м раунде квалификации, московский клуб, если пройдет тбилисский «Локомотив», – с «Гранадой» или албанской «Теутой». За «Спартак» в ЛЕ будут биться Каррера и Кононов – их клубы тоже узнали, с кем предстоит играть.

«Краснодар» первую игру отбора Лиги чемпионов проведет дома.

3. Алексей Миранчук попрощался с фанатами «Локо» и накануне вечером прилетел в Италию для подписания контракта с «Аталантой», не скрывая своей радости. Брат Антон до сих пор не осознает, что Леша уехал, скучать будет и Дмитрий Баринов. Тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини уже рассказал, в какой роли видит новичка из России.

4. Уезжает из РПЛ и Гус Тил, которого «Спартак» отдаст его в аренду «Фрайбургу» – по одним данным на год, по другим – на два. При этом продажа хавбека исключена.

5. НХЛ. «Филадельфия» дожала «Айлендерс» в овертайме и избежала вылета, сделав счет в серии 2-3. Проворов поучаствовал в решающей шайбе.

6. Мурад Мусаев избежал дополнительного наказания и дисквалифицирован на один матч за аплодисменты судье Карасеву. ЦСКА оштрафовали на 100 тысяч рублей за 7 желтых в матче с «Ахматом», а за нарушения зрителями санитарного регламента клубы РПЛ заплатили 135 тысяч.

7. US Open. Карен Хачанов, Андрей Рублев, Даниил Медведев и Энди Маррей вышли во 2-й раунд.

У женщин дальше прошли Екатерина Александрова, обыгравшая Ким Клейстерс, Маргарита Гаспарян и Серена Уильямс.

Выбыли Людмила Самсонова, Наталья Вихлянцева, Вера Звонарева и, впервые в карьере на этой стадии, Винус Уильямс.

8. Владислав Каменев вернулся в КХЛ – за два года в СКА нападающий заработает 80 миллионов рублей. Говорят, благодарить нужно Романа Ротенберга.

9. НБА. «Денвер» выиграл у «Юты» и вышел во 2-й раунд плей-офф, «Бостон» повел в серии с «Торонто» 2-0 и другие результаты.

10. Спортивный комментатор Владислав Татур, задержанный в Минске, получил 6 суток ареста. Футболисты «Крумкачей» на игру Кубка Беларуси вышли в футболках «Мы против насилия».

Ассоциация хоккеистов Финляндии выступила против проведения международных соревнований в Беларуси. «Йокерит» на первую игру сезона КХЛ прилетит в Минск в день матча c «Динамо» и сразу после него улетит.

11. Гвардиола пообщался с Месси – и порекомендовал игроку остаться в «Барселоне». «Ман Сити» не сможет подписать аргентинца, если за трансфер придется платить. Отец Лео вылетел в Барселону на переговоры с Бартомеу. В каталонском клубе все еще верят, что капитан останется. А вот Иван Ракитич уже ушел – «Севилья» заплатила за него 1,5 млн евро.

12. Международный союз биатлонистов может отменить все этапы Кубка мира до 2021 года из-за коронавируса.

13. Словенец Примож Роглич одержал победу на 4-м этапе «Тур де Франс».

14. Тульский «Арсенал» потребовал проверить судью Матюнина на полиграфе после матча со «Спартаком».

15. Экс-биатлонист Черезов, баллотирующийся в Ижевскую Думу, отредактировал пост в инстаграме, в котором назвал себя олимпийским чемпионом.

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