Мусаев дисквалифицирован на 1 матч за аплодисменты Карасеву

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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дисквалифицирован на одну игру по итогам матча РПЛ с «Ростовом» (1:1).

«Мусаев принял участие в заседании. Мы получили дополнительный рапорт от Карасева. В соответствии с правилами игры Карасев показал красную карточку.

Карасев указал, что Мусаев не использовал ненормативную лексику. Мы учли, что нет квалифицирующих признаков. Поэтому решили ограничится автоматической дисквалификацией на одну игру», – объяснил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Мусаев не сможет руководить «Краснодаром» в 7-м туре в матче с «Ротором».

Мусаев сгорел после свистка и удалился. А на пресс-конференции вообще не говорил о судьях

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