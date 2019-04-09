Черезов, баллотирующийся в Ижевскую Думу, отредактировал пост в инстаграме, в котором назвал себя олимпийским чемпионом

Бывший российский биатлонист отредактировал пост в инстаграме, в котором назвал себя олимпийским чемпионом.

31 августа Черезов, баллотирующийся в городскую думу Ижевска, опубликовал пост с рассказом о себе.

«Многие спрашивают меня: где родился и живет олимпийский чемпион Иван Черезов? Отвечаю. Я – коренной ижевчанин, родился в простой рабочей семье, в Устиновском районе Ижевска. В этом же районе города я живу и сегодня», – говорилось в сообщении.

На счету Черезова – серебро в эстафете на Играх-2006 и бронза в эстафете на Играх-2010. Золото на Олимпиадах он не выигрывал.

Позднее пост был отредактирован, упоминание о статусе олимпийского чемпиона исчезло.

Экс-биатлонист Иван Черезов, баллотирующийся в Ижевскую Думу, опубликовал пост, где назвал себя олимпийским чемпионом. Он ни разу не побеждал на Играх