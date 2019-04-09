Черезов, баллотирующийся в Ижевскую Думу, отредактировал пост в инстаграме, в котором назвал себя олимпийским чемпионом

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Бывший российский биатлонист Иван Черезов отредактировал пост в инстаграме, в котором назвал себя олимпийским чемпионом. 

31 августа Черезов, баллотирующийся в городскую думу Ижевска, опубликовал пост с рассказом о себе

«Многие спрашивают меня: где родился и живет олимпийский чемпион Иван Черезов? Отвечаю. Я – коренной ижевчанин, родился в простой рабочей семье, в Устиновском районе Ижевска. В этом же районе города я живу и сегодня», – говорилось в сообщении. 

На счету Черезова – серебро в эстафете на Играх-2006 и бронза в эстафете на Играх-2010. Золото на Олимпиадах он не выигрывал. 

Позднее пост был отредактирован, упоминание о статусе олимпийского чемпиона исчезло. 

Экс-биатлонист Иван Черезов, баллотирующийся в Ижевскую Думу, опубликовал пост, где назвал себя олимпийским чемпионом. Он ни разу не побеждал на Играх

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