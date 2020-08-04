Гасперини о Миранчуке: «Это замена Иличичу. Мы не должны ждать от него немедленного результата»

Главный тренер «Аталанты» прокомментировал переход полузащитника из «Локомотива».

«Миранчук – это замена Иличичу, хоть он и не дублирует его роль. Я уже просил подобного игрока перед началом прошлого сезона, потому что мы понимали, что Иличич не сможет играть в каждом матче, и у нас не было игрока с подобными качествами.

Россиянин молод и талантлив. Сейчас он травмирован, из-за чего ему придется пропустить несколько недель. Мы не должны ждать от него немедленного результата», – сказал Гасперини.

От Миранчука в «Аталанте» потребуется тотальная адаптация под Гасперини. Поначалу у него не будет места в старте

Иличич пропустил финиш сезона из-за приступов депрессии. Проблемы – с детства (война в Боснии), обострение – из-за ужасов пандемии