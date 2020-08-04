Гасперини о Миранчуке: «Это замена Иличичу. Мы не должны ждать от него немедленного результата»

Теги Аталанта серия А Италия Джан Пьеро Гасперини Йосип Иличич Алексей Миранчук Футбол

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал переход полузащитника Алексея Миранчука из «Локомотива».

«Миранчук – это замена Иличичу, хоть он и не дублирует его роль. Я уже просил подобного игрока перед началом прошлого сезона, потому что мы понимали, что Иличич не сможет играть в каждом матче, и у нас не было игрока с подобными качествами.

Россиянин молод и талантлив. Сейчас он травмирован, из-за чего ему придется пропустить несколько недель. Мы не должны ждать от него немедленного результата», – сказал Гасперини.

От Миранчука в «Аталанте» потребуется тотальная адаптация под Гасперини. Поначалу у него не будет места в старте

Иличич пропустил финиш сезона из-за приступов депрессии. Проблемы – с детства (война в Боснии), обострение – из-за ужасов пандемии

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Миранчук в «Аталанте» – что его ждет?
85304 голосa
Все получится, верим!
40%
Алексей Миранчук
Будет трудно, но Леша справится
39%
серия А Италия
Ничего не выйдет, он быстро вернется
15%
Локомотив
Надо было идти в «Милан»
6%
Златан Ибрагимович

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