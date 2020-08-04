«Фрайбург» арендует Тила у «Спартака» на год и будет платить зарплату. Игрок уже улетел в Германию (Sport24)

Полузащитник Гус Тил покинул расположение московского клуба.

По информации Sport24, голландец улетел во Фрайбург, чтобы завершить переход в одноименный клуб на правах аренды. Отмечается, что аренда будет рассчитана на один сезон, а не на два, как сообщалось ранее.

Кроме того, будет полностью платить зарплату Тилу, и она будет ниже, чем в «Спартаке». Другие детали потенциального перехода не уточняются, как и информация о возможной опции выкупа.

Напомним, что «Спартак» купил Тила летом 2019 года за рекордные для себя 18 миллионов евро с учетом бонусов. В нынешнем сезоне РПЛ он провел три матча, выходя на замену во вторых таймах.