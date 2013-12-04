Наверх
Sports.ru NBA

    НБА. Плей-офф. «Торонто» – «Бостон», «Денвер» сыграет с «Ютой»

    Теги результаты Бостон Денвер Торонто НБА Юта НБА плей-офф Баскетбол

    Во вторник в НБА состоятся два матча плей-офф.

    «Торонто» попытается взять у «Бостона» реванш за поражение в стартовой встрече. «Денвер» и «Юта» проведут решающую седьмую игру противостояния.

    Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

    НБА 

    Плей-офф

    Второй раунд

    Второй матч

    Торонто – Бостон 48:50 (перерыв)
    Дата проведения
    2 сентября, 00.30, «HP Field House»
    Онлайн матча
    Торонто
    Ванвлит (14), Сиакам (11), Ануноби (6), Лаури (4), Марк Газоль (4) – старт; Ибака (9), Буше (0), Пауэлл (0), Дэвис (0).
    Бостон
    Тейтум (16), Браун (14), Смарт (3), Тайс (3), Уокер (2) – старт; Р. Уильямс (10), Г. Уильямс (2), Уонамейкер (0), Оджелей (0).

    «Бостон» ведет в серии – 1-0

    Первый раунд

    Седьмой матч

    Денвер – Юта
    Дата проведения
    2 сентября, 03.30, «AdventHealth Arena»
    Онлайн матча

    Счет в серии – 3-3

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    За что нам это наказание? Анализ штрафных. Часть 1

    Леброн оставляет лигу классным молодым: Мюррэй и Митчелл валят по 50 очков, Тейтум и Браун сделали «Бостон» претендентом, а Дончич создал лучшее нападение в истории

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья