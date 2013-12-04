НБА. Плей-офф. «Торонто» – «Бостон», «Денвер» сыграет с «Ютой»

Во вторник в НБА состоятся два матча плей-офф.
«Торонто» попытается взять у «Бостона» реванш за поражение в стартовой встрече. «Денвер» и «Юта» проведут решающую седьмую игру противостояния.
Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.
Второй раунд
Второй матч
- Дата проведения
- 2 сентября, 00.30, «HP Field House»
- Торонто
- Ванвлит (14), Сиакам (11), Ануноби (6), Лаури (4), Марк Газоль (4) – старт; Ибака (9), Буше (0), Пауэлл (0), Дэвис (0).
- Бостон
- Тейтум (16), Браун (14), Смарт (3), Тайс (3), Уокер (2) – старт; Р. Уильямс (10), Г. Уильямс (2), Уонамейкер (0), Оджелей (0).
«Бостон» ведет в серии – 1-0
Первый раунд
Седьмой матч
- Дата проведения
- 2 сентября, 03.30, «AdventHealth Arena»
Счет в серии – 3-3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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