НБА. Плей-офф. «Торонто» – «Бостон», «Денвер» сыграет с «Ютой»

Во вторник в НБА состоятся два матча плей-офф.

попытается взять у «Бостона» реванш за поражение в стартовой встрече. и «Юта» проведут решающую седьмую игру противостояния.

Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

Второй раунд

Второй матч

«Бостон» ведет в серии – 1-0

Первый раунд

Седьмой матч

Счет в серии – 3-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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