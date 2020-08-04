Миранчук прилетел в Бергамо, чтобы завершить переход в «Аталанту»

Полузащитник в ближайшее время присоединится к своей новой команде «Аталанте».

Российский футболист прилетел в Бергамо, чтобы пройти медобследование и подписать личный контракт.

В аэропорту 24-летнего хавбека встречали журналисты. В беседе с ними игрок сказал на итальянском языке «forza Dea» (Dea, богиня, – одно из прозвищ «Аталанты» – Sports.ru).

Напомним, что «Аталанта» заплатила за Миранчука «Локомотиву» 14,5 миллиона евро.

От Миранчука в «Аталанте» потребуется тотальная адаптация под Гасперини. Поначалу у него не будет места в старте