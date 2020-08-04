Миранчук прилетел в Бергамо, чтобы завершить переход в «Аталанту»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук в ближайшее время присоединится к своей новой команде «Аталанте».
Российский футболист прилетел в Бергамо, чтобы пройти медобследование и подписать личный контракт.
В аэропорту 24-летнего хавбека встречали журналисты. В беседе с ними игрок сказал на итальянском языке «forza Dea» (Dea, богиня, – одно из прозвищ «Аталанты» – Sports.ru).
Напомним, что «Аталанта» заплатила за Миранчука «Локомотиву» 14,5 миллиона евро.
От Миранчука в «Аталанте» потребуется тотальная адаптация под Гасперини. Поначалу у него не будет места в старте
Benvenuto #Miranchuk! Colpo in attacco dell’#Atalanta dalla Lokomotiv: domani visite e poi l’ufficialità pic.twitter.com/bsErAIsgK3— Carlo Canavesi (@Carlo_Canavesi) September 1, 2020
Miranchuk in Bergamo! (Image – RadioDea) 💪💙🖤 pic.twitter.com/fYrf4fYtQm— Atalanta B.C News (@AtalantaBC_News) September 1, 2020