Миранчук прилетел в Бергамо, чтобы завершить переход в «Аталанту»

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Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук в ближайшее время присоединится к своей новой команде «Аталанте».

Российский футболист прилетел в Бергамо, чтобы пройти медобследование и подписать личный контракт.

В аэропорту 24-летнего хавбека встречали журналисты. В беседе с ними игрок сказал на итальянском языке «forza Dea» (Dea, богиня, – одно из прозвищ «Аталанты» – Sports.ru).

Напомним, что «Аталанта» заплатила за Миранчука «Локомотиву» 14,5 миллиона евро.

От Миранчука в «Аталанте» потребуется тотальная адаптация под Гасперини. Поначалу у него не будет места в старте

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