Международный союз биатлонистов может отменить все этапы Кубка мира до 2021 года из-за коронавируса («Весь спорт»)

Международный союз биатлонистов (IBU) может отменить все этапы Кубка мира и Кубка IBU до 2021 года из-за коронавируса.

Об этом сообщает агентство «Весь спорт».

Причина – последствия пандемии коронавируса, включая новый рост заболевания в Европе, закрытые границы, организационно-логистические ограничения, связанные с санитарно-эпидемиологическими нормами.

На осень и декабрь 2020-го запланированы четыре этапа Кубка мира (в Контиолахти, Эстерсунде, Хохфильцене и Анси).

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