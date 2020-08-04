«Спартак» отдаст Тила в аренду «Фрайбургу» на 2 года (Kicker)

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Стали известны детали перехода полузащитника Гуса Тила из «Спартака» в немецкий «Фрайбург».

По информации Kicker, речь идет о двухлетней аренде. Ожидается, что в ближайшее время 22-летний хавбек пройдет в клубе Бундеслиги медосмотр.

Другие детали потенциального перехода не уточняются, как и информация о возможной опции выкупа.

Напомним, что «Спартак» купил Тила летом 2019 года за рекордные для себя 18 миллионов евро с учетом бонусов. В нынешнем сезоне РПЛ он провел три матча, выходя на замену во вторых таймах.

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