«Спартак» отдаст Тила в аренду «Фрайбургу» на 2 года (Kicker)

Стали известны детали перехода полузащитника Гуса Тила из «Спартака» в немецкий «Фрайбург».
По информации Kicker, речь идет о двухлетней аренде. Ожидается, что в ближайшее время 22-летний хавбек пройдет в клубе Бундеслиги медосмотр.
Другие детали потенциального перехода не уточняются, как и информация о возможной опции выкупа.
Напомним, что «Спартак» купил Тила летом 2019 года за рекордные для себя 18 миллионов евро с учетом бонусов. В нынешнем сезоне РПЛ он провел три матча, выходя на замену во вторых таймах.