«Граждан избивают, журналистов депортируют. Турниров не должно быть, пока ситуация не изменится». Ассоциация хоккеистов Финляндии о Беларуси

Ассоциация хоккеистов Финляндии опубликовала заявление касательно проведения международных спортивных турниров в Беларуси.

выиграл выборы в Беларуси в августе. Граждане не верят в честный исход выборов. В столице, Минске, с момента оглашения результатов продолжаются протесты. Граждан избивают и арестовывают. Журналистов не пускают в страну и депортируют.

Ситуация в стране неоднородна, она вызывает тревогу после выборов. И никто не знает, какова обстановка с распространением коронавируса в стране.

Ситуация в Беларуси в настоящий момент нестабильна, безопасность не гарантирована. С нашей точки зрения, спортивные соревнования международного уровня не должны проводиться в этой стране до тех пор, пока ситуация радикально не изменится в лучшую сторону, в сторону баланса», – сказано в заявлении.

Беларусь готова сама провести ЧМ-2021