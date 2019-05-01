«Граждан избивают, журналистов депортируют. Турниров не должно быть, пока ситуация не изменится». Ассоциация хоккеистов Финляндии о Беларуси

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Ассоциация хоккеистов Финляндии опубликовала заявление касательно проведения международных спортивных турниров в Беларуси.

«Александр Лукашенко выиграл выборы в Беларуси в августе. Граждане не верят в честный исход выборов. В столице, Минске, с момента оглашения результатов продолжаются протесты. Граждан избивают и арестовывают. Журналистов не пускают в страну и депортируют.

Ситуация в стране неоднородна, она вызывает тревогу после выборов. И никто не знает, какова обстановка с распространением коронавируса в стране.

Ситуация в Беларуси в настоящий момент нестабильна, безопасность не гарантирована. С нашей точки зрения, спортивные соревнования международного уровня не должны проводиться в этой стране до тех пор, пока ситуация радикально не изменится в лучшую сторону, в сторону баланса», – сказано в заявлении.

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