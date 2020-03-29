Де Йонг о Месси: «Он все еще в командном чате в WhatsApp. В «Барсе» хаос, происходит слишком многое»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг высказался о ситуации в клубе и о будущем Лионеля Месси.

На вопрос о кризисе в «Барселоне»

«Это хаос, происходит слишком многое».

О ситуации вокруг Месси

«Месси все еще состоит в командном чате в WhatsApp. Надеюсь, Лео останется в команде, но эта ситуация не зависит от меня.

Я не разговаривал с ним или клубом об этом. Я не тот человек, который должен это делать. Так что, если честно, я ничего не знаю о ситуации. Конечно, вокруг него есть много людей, которые обсуждали с ним эту ситуацию.

Но если Месси действительно уйдет, это станет огромным ударом для команды и клуба. Когда я вернусь из сборной, то увижу, что происходит в команде», – сказал де Йонг.