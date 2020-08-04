Дзюба о «Газпром Арене»: «Центр силы Петербурга. Безумная красота. Знаковое место»

Форвард и сборной России Артем Дзюба рассказал о любимых местах в Санкт-Петербурге.

«ЦПКиО (центральный парк культуры и отдыха – прим. Sports.ru) — место, где можно очень хорошо и приятно провести время вместе с семьей. Здесь большинство горожан просто наслаждаются природой, гуляют, катаются на лодках и катамаранах, проводят время с пользой для здоровья. В этом парке есть очень красивые места. Тут можно кормить с руки белок и птиц. ЦПКиО любят многие. Здесь действительно можно здорово отдохнуть, проведя целый день в кругу близких.

«Диво Остров» – это очень красивое место, где можно с пользой провести время. «Диво Остров» расположен на Крестовском, где царит удивительная атмосфера семейных развлечений, которая понравится гостям нашего города. Сочетание природы и красивейших видов вместе с настоящим парком развлечений — одно из обязательных мест для посещения гостями Санкт-Петербурга. Важно, что здесь есть и экстремальные, и детские аттракционы, поэтому никому скучать не придется. Здорово, что «Диво Остров» расположен неподалеку от стадиона, на котором пройдут матчи чемпионата Европы. Стадион, можно сказать, находится в шаговой доступности. И поужинать здесь тоже можно.

Стадион, на котором выступает «Зенит», на котором играла сборная России во время чемпионата мира 2018 года, это центр силы города. На трибунах этой арены удивительная атмосфера, сама она очень современная, не просто так многие называют ее самой удобной и красивой в мире. И ты это понимаешь не только когда играешь, но даже когда проезжаешь мимо. Безумная красота. Для меня это знаковое место, ведь выступая на этой арене я впервые стал чемпионом России. Наша сборная, выступая в том числе и на этой арене, добилась лучшего результата на чемпионате мира.

Уверен, что гостям Санкт-Петербурга во время чемпионата Европы здесь понравится. Я назвал свои любимые места, но в городе на Неве очень много достопримечательностей, в том числе в центре. Для меня самое яркое сооружение — Исаакиевский собор. Есть и другие здания, посетив которые, можно составить впечатление об одном из самых красивых мегаполисов Европы», – сказал Дзюба.

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