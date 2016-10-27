«Тур де Франс». 4-й этап. Гонщики проедут 160,5 км по маршруту с пятью подъемами

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Сегодня пройдет четвертый этап веломногодневки «Тур де Франс». Гонщики проедут маршрут в 160,5 км с пятью подъемами.

«Тур де Франс»

4-й этап

Систерон –  Орсьер Мерлетт, Франция

160,5 км

Профиль/Карта

Начало – 14.30 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале Eurosport.

Общий зачет (после 3-го этапа)

1. Жюлиан Алафилипп (Франция, Deceuninck – Quick Step) – 13.59,17

2. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 0,04

3. Марк Хирши (Швейцария, Sunweb) – 0,07

4. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – 0,17

5. Давиде Формоло (Италия, UAE-Team Emirates) – то же время

6. Иган Арли Берналь (Колумбия, INEOS)

7. Том Дюмолен (Нидерланды, Jumbo-Visma)

8. Серхио Игита (Колумбия, EF Pro Cycling)

9. Гийом Мартен (Франция, Cofidis)

10. Эстебан Чавес (Колумбия, Mitchelton-Scott)

11. Найро Кинтана (Колумбия, Arkéa Samsic)...

12. Грег ван Авермат (Бельгия, CCC)

13. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана»)

14. Ричард Карапас (Колумбия, INEOS)

15. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma)...

17. Ромен Барде (Франция, AG2R)

18. Бауке Моллема (Нидерланды, Trek – Segafredo)...

21. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана»)

25. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar)

26. Микель Ланда (Испания, Bahrain – McLaren)...

29. Ригоберто Уран (Колумбия, EF Pro Cycling)

30. Тибо Пино (Франция, Groupama – FDJ)...

34. Ричи Порт (Австралия, Trek – Segafredo)...

35. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – McLaren)...

41. Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates) – 2,24...

50. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – 4,40...

172. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – 46,45

Расписание веломногодневки «Тур де Франс-2020»

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