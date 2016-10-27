«Тур де Франс». 4-й этап. Гонщики проедут 160,5 км по маршруту с пятью подъемами

Сегодня пройдет четвертый этап веломногодневки «Тур де Франс». Гонщики проедут маршрут в 160,5 км с пятью подъемами.
«Тур де Франс»
4-й этап
Систерон – Орсьер Мерлетт, Франция
160,5 км
Начало – 14.30 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале Eurosport.
Общий зачет (после 3-го этапа)
1. Жюлиан Алафилипп (Франция, Deceuninck – Quick Step) – 13.59,17
2. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 0,04
3. Марк Хирши (Швейцария, Sunweb) – 0,07
4. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – 0,17
5. Давиде Формоло (Италия, UAE-Team Emirates) – то же время
6. Иган Арли Берналь (Колумбия, INEOS)
7. Том Дюмолен (Нидерланды, Jumbo-Visma)
8. Серхио Игита (Колумбия, EF Pro Cycling)
9. Гийом Мартен (Франция, Cofidis)
10. Эстебан Чавес (Колумбия, Mitchelton-Scott)
11. Найро Кинтана (Колумбия, Arkéa Samsic)...
12. Грег ван Авермат (Бельгия, CCC)
13. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана»)
14. Ричард Карапас (Колумбия, INEOS)
15. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma)...
17. Ромен Барде (Франция, AG2R)
18. Бауке Моллема (Нидерланды, Trek – Segafredo)...
21. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана»)
25. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar)
26. Микель Ланда (Испания, Bahrain – McLaren)...
29. Ригоберто Уран (Колумбия, EF Pro Cycling)
30. Тибо Пино (Франция, Groupama – FDJ)...
34. Ричи Порт (Австралия, Trek – Segafredo)...
35. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – McLaren)...
41. Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates) – 2,24...
50. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – 4,40...
172. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – 46,45