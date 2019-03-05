Александр Жулин: «Вряд ли уже увидим Загитову в фигурном катании. Да и зачем ей это? Она все выиграла»

Тренер по фигурному катанию считает, что олимпийская чемпионка , скорее всего, завершила карьеру.

Сообщалось, что Загитова станет ведущей «Ледникового периода».

«Думаю, на 80 процентов Алина приняла решение о завершении карьеры. Я работал в «Ледниковом периоде» 12 лет, каждый вторник — это съемки с утра до ночи. Но раз Алина на это идет, значит, у нее есть некий план отхода. А бороться с девочками, которые делают четверные, будет нереально тяжело. Да и честно говоря, зачем ей это все нужно? Она все выиграла.

Скорее всего, Алину мы вряд ли уже увидим в фигурном катании. В роли ведущей Загитова будет выглядеть хорошо — это однозначно. Речь? Думаю, на Первом канале придумают, как из Алины сделать прекрасную ведущую. Да и куда возвращаться-то? Соревнований нет, если только ездить по переферийным городам», – рассказал Жулин.