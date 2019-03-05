Александр Жулин: «Вряд ли уже увидим Загитову в фигурном катании. Да и зачем ей это? Она все выиграла»

Теги сборная России Александр Жулин женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин считает, что олимпийская чемпионка Алина Загитова, скорее всего, завершила карьеру.

Сообщалось, что Загитова станет ведущей «Ледникового периода».

«Думаю, на 80 процентов Алина приняла решение о завершении карьеры. Я работал в «Ледниковом периоде» 12 лет, каждый вторник — это съемки с утра до ночи. Но раз Алина на это идет, значит, у нее есть некий план отхода. А бороться с девочками, которые делают четверные, будет нереально тяжело. Да и честно говоря, зачем ей это все нужно? Она все выиграла.

Скорее всего, Алину мы вряд ли уже увидим в фигурном катании. В роли ведущей Загитова будет выглядеть хорошо — это однозначно. Речь? Думаю, на Первом канале придумают, как из Алины сделать прекрасную ведущую. Да и куда возвращаться-то? Соревнований нет, если только ездить по переферийным городам», – рассказал Жулин.

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