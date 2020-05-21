«Ростов» хочет послать на игру с «Сочи» команду 2003 года рождения

Матч 23-го тура РПЛ «Сочи» – «Ростов» может состояться даже на фоне вспышки коронавируса в составе гостей.

По информации «Чемпионата», вероятность проведения игры достаточно высока. Если матч решат сыграть, то «Ростов» пошлет на выезд в Сочи состав 2003 года рождения. Сейчас клуб решает вопрос с дозаявкой этих игроков.

Напомним, накануне появилась информация о том, что у шести футболистов «Ростова» выявлен коронавирус. Клуб ушел на карантин.

В декабре прошлого года матч 18-го тура РПЛ между «Сочи» и был перенесен в связи с тем, что 10 игроков южан заболели ангиной.

Матч 23-го тура «Сочи» – «Ростов» запланирован на эту пятницу, 19 июня. Хозяева настаивают на проведении игры.

сообщил, что «Ростов» получит техническое поражение, если «Сочи» откажется от переноса матча.

«Сочи» – стыд. Отказываются переносить игру с «Ростовом», хотя их игру с «Оренбургом» в декабре подвинули из-за ОРВИ