Стерлинг о расизме: «Все устали. Пора поменять общество. Чувствую, что говорю от лица всех чернокожих»

Вингер высказался о проблеме расизма в мировом футболе.

«Сейчас я чувствую, что говорю от лица большинства чернокожих людей, все устали. Во всех слоях общества многие кричат о помощи.

Во время протестов в США, которые потом перекинулись и на Великобританию, многие молчали. Сейчас самый подходящий период не просто получить ответы, но и поменять общество.

У таких людей, как я, есть платформа для того, чтобы делать заявления в правильных местах, и это может повлечь за собой перемены.

Я не тот человек, у кого в голове больше всего идей. Что именно нужно делать, я не знаю. Но мы должны рассказывать о том, с чем сталкиваются эти люди каждый день, и именно этим я пытаюсь заниматься», – сказал Стерлинг в разговоре с .

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