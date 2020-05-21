Президент Ла Лиги: «Уход Роналду на нас почти не повлиял. Если бы ушел Месси, мы бы заметили» 

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отметил, что переход форварда Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус» почти не повлиял на чемпионат Испании.
«Отъезд Криштиану, пусть он и огорчил «Реал», оказал на нас практически нулевое влияние, потому что Ла Лига годами готовилась к тому, чтобы ее бренд был выше конкретных футболистов.
Но с Месси другая история. Он лучший игрок в истории футбола. Нам повезло, что он выступал только в нашей лиге. Думаю, отъезд Месси был бы заметен. Особенно в случае перехода в другой чемпионат.
Лионель – икона испанского футбола, Ла Лиги, и я бы попросил его завершить карьеру в нашем чемпионате.
[Уход Месси] не станет катастрофой, потому что мы подпишем телевизионные контракты с Месси или без. Но главное – ценность, которую он дает лиге. Месси всегда радует нас», – сказал Тебас в эфире RAC1.
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