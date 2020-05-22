У судьи РПЛ Гаврилина коронавирус. Лайнсмен был назначен на игру «Спартака»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Арсенал Тула Евгений Турбин Максим Гаврилин коронавирус Футбол

У ассистента арбитра Максима Гаврилина выявлен коронавирус. 

Об этом стало известно по итогам тестирования судей РПЛ и их помощников.

«Вчера я получил результат анализа на COVID-19, и, к сожалению, он положительный.

Сейчас анализ отправлен на дополнительную проверку, окончательное решение будет вынесено после заключения Роспотребнадзора. При этом чувствую себя отлично. Никаких симптомов у меня нет.

Режим самоизоляции соблюдал очень внимательно, не понимаю, где мог заразиться. Готовился к возобновлению чемпионата дома, каждый день тренировался, работал над физикой.

Новость стала полной неожиданностью. Сейчас вынужден уйти на обязательную самоизоляцию. И буду дожидаться результатов. Надеюсь, анализ в итоге покажет, что я полностью здоров», – рассказал Гаврилин.

Гаврилин входит в состав судейской бригады Евгения Турбина, которая назначена на матч 20-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Спартаком».

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