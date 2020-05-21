Софиан Фегули: «Жизни уйгуров имеют значение»

Полузащитник выступил в поддержку уйгуров – народа, столкнувшегося с репрессиями в Китае.

30-летний алжирец опубликовал в своем твиттере хештег #UyghurLivesMatter («Жизни уйгуров имеют значение»). Это отсылка к слогану Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»).

Интернациональное движение активистов Black Lives Matter, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения, стало заметным после гибели в США афроамериканца , в грубой форме задержанного полицейским.

Отметим, что в декабре прошлого года хавбек «Арсенала» уже призывал обратить внимание на гонения уйгуров в Китае. Тогда лондонский клуб отстранился от высказываний своего игрока, заявив, что «это его личное мнение».

В июне и многие другие футбольные клубы присоединились к движению Black Lives Matter, осудив насилие в отношении чернокожих.

Озил осудил притеснения уйгуров в Китае. «Арсенал» отстранился – кажется, из-за бизнес-интересов