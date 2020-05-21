«Ростов» ушел на карантин. С заболевшими контактировали 42 человека: вся основа и тренерский штаб

выпустил официальное заявление по поводу новостей о 6 случаях заражения коронавирусом в команде. Клуб подтвердил, что уходит на двухнедельный карантин.

«В рамках подготовки к матчу 23-го тура Тинькофф-РПЛ «Сочи» – «Ростов» и в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, футболисты, тренерский штаб и персонал нашей команды проходят регулярные тесты на .

Результаты последнего теста показали отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава нашей команды. Сейчас эти футболисты изолированы от команды. В близком контакте с ними находились 42 сотрудника «Ростова» – это все игроки основного состава, тренерский штаб и персонал команды.

Приоритетом футбольного клуба «Ростов» является здоровье футболистов и персонала, а также безопасность проведения соревнований. Поэтому клуб незамедлительно поставил в известность руководство профильные ведомства, РФС и РПЛ, а также принял все меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, рекомендованные Роспотребнадзором», – сказано в заявлении на сайте клуба.

У 6 игроков «Ростова» COVID-19, но изолируют всю команду. По логике РФС есть два варианта: или молодежь против «Сочи», или техническое поражение