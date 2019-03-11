Тихонов о поправках в конституцию: «У нас тарифы на электричество ставят американцы, Красноярский край продан, пенсии – 100 долларов»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону поделился мнением насчет предстоящего голосования по поправкам в конституцию России.

– В России скоро голосование за поправки в конституцию. Как вы к этому относитесь?

– О какой политике сейчас может идти речь внутри России? Я считаю, ее просто не существует.

Если у нас тарифы на электроэнергию ставят американцы, Красноярский край продан, пенсии – 100 долларов.

Думаю, надо бы послушать отчет президента. Это было бы интересно. О каких поправках может идти речь?

– Сейчас выпустили ролики с российскими знаменитостями, на которых они призывают голосовать за поправки. В них снялись Вячеслав Фетисов и Евгений Плющенко с сыном.

– Руки моей я им никогда не подам! Ни одному из них.

– Навальный назвал всех, кто снимается в таких роликах, холуями. Согласны с ним?

– Я согласен с ним. Для меня осталось только их спортивное прошлое.

– Как вы относитесь к Навальному? Видите его в роли президента?

– Это пусть думает народ, кто им нужен. Я никаких мнений больше высказывать не хочу.

Я сейчас стою на набережной реки Свислочь в Минске, и у меня все хорошо, – сказал Тихонов.