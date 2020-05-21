«Ростов» получит техническое поражение, если «Сочи» откажется от переноса матча

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал ситуацию с возможной отменой или переносом матча 23-го тура «Сочи» – «Ростов».

«Произошедшее в «Ростове» – ЧП. Все мы понимали, что вирус рядом с нами и что невозможно полностью изолировать себя от него.

Регламент предполагает, что соблюдение всех норм должно минимизировать все риски. Произошедшее в «Ростове» будет тщательно проанализировано, будет проведено расследование совместно с ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство). Никто не знает, сколько нам жить в этих реалиях, сколько вирус будет рядом с нами.

Мы убеждены, что решение правильно, мы не можем ждать, это может нанести огромный урон футболу как отрасли. Футбол надо возвращать.

Произошедшее в «Ростове» – большая проблема. Хочу пожелать выздоровления футболистам и тренерскому штабу, которые находятся на лечении. Надеюсь, что совсем скоро «Ростов» сможет возобновить тренировочный процесс.

И на исполкоме, и на собрании клубов РПЛ мы всегда говорили: к сожалению, в нынешних условиях почти нет возможности переносить игры. Все это прекрасно знают. Все приняли, что переносы практически невозможны. Все клубы эту позицию нашу приняли.

Тем не менее в данной ситуации – мы все спортивные люди – теоретическая возможность переноса именно этой игры существует. Единственная дата – 19 июля, когда состоятся полуфиналы Кубка России. Теоретически они могут сыграть в этот день.

Одни клубы полностью соблюдают регламент и, по сути, посадили команду на карантин. Другие реже проводят тестирование и отпускают игроков домой. Хочу призвать все футбольные клубы и футболистов, что это должно стать уроком. Только детальное соблюдение регламента может защитить команды и игроков.

Что касается переноса – есть возможность перенести эту игру на 19 июля. Но мы понимаем, что возможность можно обсуждать и реализовать только при желании обоих клубов. Один клуб соблюдает полностью регламент, другой отпускает футболистов, футболисты ездят к родственникам, проходят контрольные игры, об опасности которых мы всех предупреждали.

Мне не хочется давать оценки. Но в данной ситуации мы готовы даже сегодня обсуждать этот вопрос, но только при готовности обоих клубов сыграть 19 июля. Все мы понимаем, какие проблемы у «Ростова», но заставить и поставить перед фактом «Сочи», что они должны сыграть 19 июля, мы считаем неправильным.

Поехать на игру могут только те, кто внесен в заявку и не находятся на карантине. Сейчас нет информации, сколько это человек», – сказал Алаев.

Накануне появилась информация, что у шести футболистов желто-синих выявлен коронавирус. Клуб ушел на карантин.

В декабре прошлого года матч 18-го тура РПЛ между «Сочи» и был перенесен в связи с тем, что 10 игроков южан заболели ангиной.

Матч 23-го тура РПЛ «Сочи» – «Ростов» запланирован на пятницу, 19 июня. «Сочи» настаивает на проведении игры.

У 6 игроков «Ростова» COVID-19, клуб на изоляции. С «Сочи» не сыграть даже молодежкой, от технаря спасет только перенос