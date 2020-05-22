«Спартак» намерен расстаться с Баду (Sport24)

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Олимп-ФНЛ Томас Цорн Спартак-2 Малькольм Баду Футбол

«Спартак» готов отпустить хавбека Малькольмома Баду и ищет для него варианты трудоустройства.

Тренерский штаб первой команды красно-белых не рассчитывает на 22-летнего полузащитника.

Немецкий футболист присоединился к «Спартаку» летом прошлого года из «Вольфсбурга-2».

Сообщалось, что он является клиентом агентства, которое возглавлял нынешний генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.

За основу «Спартака» Баду не провел ни одного матча. В восьми матчах первенства Олимп-ФНЛ в составе «Спартака-2» он не отметился результативными действиями.

🚲Три игрока «Спартака» ехали 10 км на велосипедах (один вез 30 кг багажа), чтобы попасть в Россию. Говорят, было в кайф

«Спартак» взял игрока, который несколько лет был клиентом Цорна. Нормально?

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