«Спартак» намерен расстаться с Баду (Sport24)

«Спартак» готов отпустить хавбека и ищет для него варианты трудоустройства.

Тренерский штаб первой команды красно-белых не рассчитывает на 22-летнего полузащитника.

Немецкий футболист присоединился к «Спартаку» летом прошлого года из «Вольфсбурга-2».

Сообщалось, что он является клиентом агентства, которое возглавлял нынешний генеральный директор «Спартака» .

За основу «Спартака» Баду не провел ни одного матча. В восьми матчах первенства в составе «Спартака-2» он не отметился результативными действиями.

🚲Три игрока «Спартака» ехали 10 км на велосипедах (один вез 30 кг багажа), чтобы попасть в Россию. Говорят, было в кайф

«Спартак» взял игрока, который несколько лет был клиентом Цорна. Нормально?