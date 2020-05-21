Судья после ВАР отменил гол Родриго в ворота «Реала» из-за офсайда у Макси Гомеса

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«Реал» принимает «Валенсию» (0:0, перерыв) в 29-м туре чемпионата Испании.

На 21-й минуте счет в матче открыл форвард гостей Родриго, но главный судья Хосе Мария Санчес Мартинес решил воспользоваться системой видеопомощи арбитрам (ВАР).

После просмотра эпизода рефери отменил гол из-за офсайда у форварда «Валенсии» Макси Гомеса, который косвенно участвовал в голевой атаке, борясь с защитником Рафаэлем Вараном в момент паса Карлоса Солера. По видео также не до конца понятно, от кого отскочил мяч – от Гомеса или Варана. 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: скриншот трансляции Movistar+

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