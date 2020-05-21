Владелец «Сочи» объяснил позицию клуба по поводу проведения матча 23-го тура против «Ростова».

- Изменилась ли позиция клуба по игре с «Ростовом»?

– Нет. Я не могу пойти против команды! – сказал Ротенберг.

Накануне появилась информация, что у шести футболистов желто-синих выявлен коронавирус. Клуб ушел на карантин.

В декабре прошлого года матч 18-го тура РПЛ между «Сочи» и был перенесен в связи с тем, что 10 игроков южан заболели ангиной.

Матч 23-го тура РПЛ «Сочи» – «Ростов» запланирован на пятницу, 19 июня. «Сочи» настаивает на проведении игры.

РФС сегодня сообщил, что «Ростов» получит техническое поражение, если «Сочи» откажется от переноса матча.

«Сочи» – стыд. В декабре их игру перенесли из-за ОРВИ, а сейчас они отказываются двигать матч с «Ростовом»

У 6 игроков «Ростова» COVID-19, клуб на изоляции. С «Сочи» не сыграть даже молодежкой, от технаря спасет только перенос