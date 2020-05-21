Карпин о позиции «Сочи»: «Победитель конкурса «Фэйр-плей года» в РПЛ уже определен»

Главный тренер высказался о ситуации вокруг матча 23-го тура РПЛ с «Сочи».

– Как отреагировали на предложение договориться с «Сочи» о переносе, в противном случае вам будет засчитано техническое поражение?

– Реакций несколько. Первое – непонимание того, почему вообще кто-то спрашивает у кого-то, в данном случае у «Сочи», разрешение на перенос матча. В регламенте прописано, что в случае форс-мажора одна единственная организация принимает решение, и это РПЛ. Не РФС, не «Ростов» и не «Сочи», а только РПЛ.

Второе – была похожая, так случайно получается, ситуация, когда у «Сочи» ряд футболистов заболели ангиной. В этом случае РПЛ признала, что это форс-мажор и приняла решение о переносе игры. Если ангина или иное заболевание в нормальное время считается форс-мажором, а во время всемирной пандемии форс-мажором не считается, тогда я не знаю, что надо называть форс-мажором. Войну?

В регламенте не прописано, что нельзя болеть коронавирусом, иначе будет техническое поражение. Пусть нам объяснят, какой пункт регламента клуб нарушил. В действующем регламенте чемпионата прописано, что ответственность по переносу – на РПЛ, не на договоренности клубов.

Третье – перенос возможен в связи с форс-мажором, тем более даты в календаре возможно найти. Даты кубковых матчей известны, о возможности переноса туда говорят многие. Непонятно, почему это не делается.

– Удивлены позицией «Сочи»? Клуб не готов переносить игру.

– На мой взгляд, победитель конкурса «Фэйр-плей года» в РПЛ уже определен. Как раз та команда, которая случайно побывала в такой же ситуации...

Не очень понимаю, когда говорят, что пусть «Ростов» приезжает играть в Сочи – получается, там не думают про здоровье своих игроков, потому что они могут заразиться? Главное – получить три очка? – сказал Карпин в интервью «РБ-Спорт».

Накануне появилась информация, что у шести футболистов «Ростова» выявлен коронавирус. Клуб ушел на карантин.

В декабре прошлого года матч 18-го тура РПЛ между «Сочи» и был перенесен в связи с тем, что 10 игроков южан заболели ангиной.

Матч 23-го тура «Сочи» – «Ростов» запланирован на пятницу, 19 июня. Хозяева настаивают на проведении игры.

сегодня сообщил, что «Ростов» получит техническое поражение, если «Сочи» откажется от переноса матча.

«Сочи» – стыд. Отказываются переносить игру с «Ростовом», хотя их игру с «Оренбургом» в декабре подвинули из-за ОРВИ