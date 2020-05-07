Чемпионат Испании. «Сельта» Смолова против «Вальядолида», «Реал» в четверг играет с «Валенсией»

29-й тур чемпионата Испании стартовал матчем «Леванте» – «Севилья» (1:1).
«Барселона» во вторник победила «Леганес» (2:0). «Сельта» Федора Смолова в среду на выезде встретится с «Вальядолидом», «Атлетико» – с «Осасуной».
В центральном матче тура «Валенсия» Дениса Черышева в четверг сыграет с «Реалом» в гостях.
Чемпионат Испании
29-й тур
- Дата проведения
- 17 июня, 20.30, «Хосе Соррилья»
- Дата проведения
- 17 июня, 20.30, «Ипуруа»
- Дата проведения
- 17 июня, 23.00, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 18 июня, 20.30, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 18 июня, 23.00, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
- Дата проведения
- 15 июня, 20.30, «Estadio Camilo Cano»
-
Леванте –
Фернандес, Коке (Мирамон, 61), Бруно Гонсалес, Везу, Тоньо (Клерк, 87), Рочина (Эрнани, 72), Мелеро, Вукчевич (Барди, 61), Кампанья, Майораль, Моралес (Леон, 72).
-
Севилья –
Вацлик, Навас, Кунде, Диего Карлос, Эскудеро, Жордан (Фернандо, 64), Гудель, Банега (Оливер Торрес, 63), Окампос (Регилон, 84), де Йонг (Эн-Несири, 73), Мунир (Сусо, 63).
- Дата проведения
- 15 июня, 23.00, «Бенито Вильямарин»
-
Бетис –
Роблес, Эмерсон (Барраган, 82), Манди, Феддаль, Педраса, Хоакин (Тельо, 61), Эдгар Гонсалес (Лайнес, 71), Фекир, Гуардадо (Аленья, 61), Каналес, Морон (Иглесиас, 71).
-
Гранада –
Руй Силва, Фулькье, Херман Санчес (Дуарте, 59), Вальехо, Нева, Этеки, Азиз (Антоньин, 90), Пуэртас, Вико (Мартинес, 74), Мачис (Диас, 59), Фернандес (Сольдадо, 74).
- Предупреждения:
- Эдгар Гонсалес (23), Вальехо (41), Херман Санчес (52), Педраса (65), Фулькье (67), Руй Силва (90).
- Дата проведения
- 16 июня, 20.30, «Колисеум Альфонсо Перес»
-
Хетафе –
Сория, Суарес, Кабако (Тимор, 82), Чема Родригес, Оливера (Анхель Родригес, 65), Ньом (Этебо, 46), Максимович, Арамбарри (Джейсон, 90), Кукурелья, Молина (Кенеди, 65), Мата.
-
Эспаньол –
Диего Лопес, Пипа, Эспиноса, Кабрера, Дидак Вила, Дардер (Санчес, 78), Давид Лопес, Рока, Эмбарба (Педроса, 84), У Лэй (Мелендо, 90), Кальери (Феррейра, 79).
- Предупреждения:
- Кальери (3), Оливера (12), Кукурелья (63), Чема Родригес (78), Диего Лопес (85).
- Удаление:
- Эспиноса (16).
- Дата проведения
- 16 июня, 20.30, «Эстадио де ла Серамика»
- Гол:
- 1:0 – 16 Бакка.
-
Вильярреал –
Асенхо, Марио Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено (Кинтилья, 70), Тригерос (Пенья, 85), Замбо-Ангисса, Касорла (Мойсес Гомес, 46), Чуквуэзе, Бакка (Жерар Морено, 60), Пако Алькасер (Морланес, 70).
-
Мальорка –
Рейна, Посо (Састре, 85), Вальент (Трайковски, 67), Раильо, Седлар, Гамес, Кубо (Будимир, 60), Баба, Фебас (Севилья, 67), Лаго Джуниор (Чаваррия, 85), Эрнандес.
- Предупреждения:
- Седлар (5), Альберто Морено (18), Гамес (27), Альбиоль (45), Пау Торрес (45), Фебас (62), Раильо (65).
- Дата проведения
- 16 июня, 23.00, «Камп Ноу»
-
Барселона –
тер Стеген, Серджи Роберто (Семеду, 53), Пике (Умтити, 73), Лангле, Фирпо, Ракитич, Бускетс (Видаль, 63), Артур (Пуч, 73), Месси, Гризманн, Фати (Суарес, 54).
-
Леганес –
Куэльяр, Руибаль, Авазьем, Тарин, Бустинса, Сильва (Родригес, 71), Меса (Ассале, 46), Рубен Перес, Ресио (Хиль, 85), Эрасо (Амаду, 63), Герреро (Каррильо, 71).