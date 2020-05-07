Чемпионат Испании. «Сельта» Смолова против «Вальядолида», «Реал» в четверг играет с «Валенсией»

29-й тур чемпионата Испании стартовал матчем – (1:1).

во вторник победила «Леганес» (2:0). Федора Смолова в среду на выезде встретится с «Вальядолидом», – с «Осасуной».

В центральном матче тура Дениса Черышева в четверг сыграет с в гостях.

Чемпионат Испании

29-й тур

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги