Чемпионат Испании. «Сельта» Смолова против «Вальядолида», «Реал» в четверг играет с «Валенсией»

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29-й тур чемпионата Испании стартовал матчем «Леванте»«Севилья» (1:1).

«Барселона» во вторник победила «Леганес» (2:0). «Сельта» Федора Смолова в среду на выезде встретится с «Вальядолидом», «Атлетико» – с «Осасуной».

В центральном матче тура «Валенсия» Дениса Черышева в четверг сыграет с «Реалом» в гостях.

Чемпионат Испании

29-й тур

Вальядолид – Сельта
Дата проведения
17 июня, 20.30, «Хосе Соррилья»
превью матча онлайн статистика

 

Эйбар – Атлетик
Дата проведения
17 июня, 20.30, «Ипуруа»
превью матча онлайн статистика

 

Осасуна – Атлетико
Дата проведения
17 июня, 23.00, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика

 

Алавес – Реал Сосьедад
Дата проведения
18 июня, 20.30, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Мадрид – Валенсия
Дата проведения
18 июня, 23.00, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Леванте – Севилья 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
15 июня, 20.30, «Estadio Camilo Cano»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 46 де Йонг, 1:1 – 87 Мирамон.
ЛевантеФернандес, Коке (Мирамон, 61), Бруно Гонсалес, Везу, Тоньо (Клерк, 87), Рочина (Эрнани, 72), Мелеро, Вукчевич (Барди, 61), Кампанья, Майораль, Моралес (Леон, 72).
СевильяВацлик, Навас, Кунде, Диего Карлос, Эскудеро, Жордан (Фернандо, 64), Гудель, Банега (Оливер Торрес, 63), Окампос (Регилон, 84), де Йонг (Эн-Несири, 73), Мунир (Сусо, 63).
Предупреждения:
Рочина (52), Жордан (60).

 

Бетис – Гранада 2:2 (0:1, 2:1)
Дата проведения
15 июня, 23.00, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 29 Фернандес, 1:1 – 85, пенальти Каналес, 2:1 – 88 Тельо, 2:2 – 90 Сольдадо.
БетисРоблес, Эмерсон (Барраган, 82), Манди, Феддаль, Педраса, Хоакин (Тельо, 61), Эдгар Гонсалес (Лайнес, 71), Фекир, Гуардадо (Аленья, 61), Каналес, Морон (Иглесиас, 71).
ГранадаРуй Силва, Фулькье, Херман Санчес (Дуарте, 59), Вальехо, Нева, Этеки, Азиз (Антоньин, 90), Пуэртас, Вико (Мартинес, 74), Мачис (Диас, 59), Фернандес (Сольдадо, 74).
Предупреждения:
Эдгар Гонсалес (23), Вальехо (41), Херман Санчес (52), Педраса (65), Фулькье (67), Руй Силва (90).

 

Хетафе – Эспаньол 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
16 июня, 20.30, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика
ХетафеСория, Суарес, Кабако (Тимор, 82), Чема Родригес, Оливера (Анхель Родригес, 65), Ньом (Этебо, 46), Максимович, Арамбарри (Джейсон, 90), Кукурелья, Молина (Кенеди, 65), Мата.
ЭспаньолДиего Лопес, Пипа, Эспиноса, Кабрера, Дидак Вила, Дардер (Санчес, 78), Давид Лопес, Рока, Эмбарба (Педроса, 84), У Лэй (Мелендо, 90), Кальери (Феррейра, 79).
Предупреждения:
Кальери (3), Оливера (12), Кукурелья (63), Чема Родригес (78), Диего Лопес (85).
Удаление:
Эспиноса (16).

 

Вильярреал – Мальорка 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
16 июня, 20.30, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 16 Бакка.
ВильярреалАсенхо, Марио Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено (Кинтилья, 70), Тригерос (Пенья, 85), Замбо-Ангисса, Касорла (Мойсес Гомес, 46), Чуквуэзе, Бакка (Жерар Морено, 60), Пако Алькасер (Морланес, 70).
МальоркаРейна, Посо (Састре, 85), Вальент (Трайковски, 67), Раильо, Седлар, Гамес, Кубо (Будимир, 60), Баба, Фебас (Севилья, 67), Лаго Джуниор (Чаваррия, 85), Эрнандес.
Предупреждения:
Седлар (5), Альберто Морено (18), Гамес (27), Альбиоль (45), Пау Торрес (45), Фебас (62), Раильо (65).

 

Барселона – Леганес 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
16 июня, 23.00, «Камп Ноу»
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Голы:
1:0 – 42 Фати, 2:0 – 69, пенальти Месси.
Барселонатер Стеген, Серджи Роберто (Семеду, 53), Пике (Умтити, 73), Лангле, Фирпо, Ракитич, Бускетс (Видаль, 63), Артур (Пуч, 73), Месси, Гризманн, Фати (Суарес, 54).
ЛеганесКуэльяр, Руибаль, Авазьем, Тарин, Бустинса, Сильва (Родригес, 71), Меса (Ассале, 46), Рубен Перес, Ресио (Хиль, 85), Эрасо (Амаду, 63), Герреро (Каррильо, 71).
Предупреждения:
Бустинса (37), Рубен Перес (68), Авазьем (82), Умтити (83), Лангле (84), Пуч (84), Фирпо (89), Ракитич (90).

 

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