«Сочи» выступил с заявлением по поводу неопределенности с проведением матча 23-го тура против «Ростова».

«Согласно регламенту, команда считается готовой к матчу в том случае, если после процедур по допуску к матчу готовы играть не менее шестнадцати полевых игроков и двух вратарей.

Учитывая тот факт, что РПЛ официально разрешила привлечение игроков молодежной команды для участия в играх сезона-2019/20, мы считаем, что игра с «Ростовом» должна состояться. В противном случае будет нарушен регламент проведения соревнований.

При уходе на карантин команды в полном составе под угрозу ставится проведение не только игры 23-го тура в Сочи, но и двух игр в Ростове (27 июня против «Арсенала» и 1 июля против ), а значит доигровка всех оставшихся игр текущего сезона.

Наш клуб не видит возможности переноса игры с на другие даты ввиду плотности актуального календаря.

В сложившейся ситуации футбольный клуб «Сочи» выступает за проведение игры с «Ростовом» 19 июня в 20:00 на стадионе «Фишт» с участием игроков, тесты которых дали отрицательный результат.

Со своей стороны клуб гарантирует соблюдение всех требований Роспотребнадзора по обеспечению безопасности этой игры», – говорится в заявлении «Сочи».

Накануне появилась информация, что у шести футболистов желто-синих выявлен коронавирус. Клуб ушел на карантин.

В декабре прошлого года матч 18-го тура РПЛ между «Сочи» и был перенесен в связи с тем, что 10 игроков южан заболели ангиной.

Матч 23-го тура РПЛ «Сочи» – «Ростов» запланирован на пятницу, 19 июня.

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