Навальный – Плющенко: «Вы торгуете будущим всей страны и несчастного Гном Гномыча. Когда родители беспринципные и алчные, страдают дети»

Политик Алексей Навальный ответил на просьбу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко не трогать его семью после съемок в агитационном ролике о поправках в конституцию.

«Хочется прокомментировать эти его высказывания – «Что ж вы, ребята, на мою семью набросились?» Все это представляется таким образом, как будто есть некие злодеи, и они набрасываются на семью Евгения Плющенко и нападают на нее просто потому, что он поддерживает президента Путина.

Дорогой Евгений Плющенко! Вы же торгуете вашей семьей и этим несчастным Гном Гномычем. Давайте честно скажем: что вы, что все остальные инстаграм-люди, которые согласились участвовать – вы взяли реально украденные деньги.

Эти деньги украдены из бюджета, переведены в какую-то пиар-контору, и эта пиар-контора вам наличными платила за то, что вы распространяли и публиковали эту лживую, омерзительную дрянь.

Вы мало того, что торгуете будущим всей страны – вы торгуете и будущим вашего несчастного . Но если вы такой беспринципный человек, который берет деньги за политическую рекламу, зачем вы ребенка своего туда суете? Зачем жену?

Если вы это делаете, если вы используете свою собственную семью, своего ребенка, который потом подрастет, подойдет к вам и скажет: «Дорогой папа Женя, какой же ты негодяй, что использовал меня в этой рекламе и мною заработал немножко грязных денег».

Если вы используете семью – то вам должно быть стыдно. И уж точно вы не должны много говорить по поводу того, что оставьте их в покое. Да никто и не нападает на вашу семью. Все просто хотят еще раз обратить внимание на то, что когда родители беспринципные и алчные – страдают, к сожалению, их дети», – сказал Навальный.

Евгений Плющенко: «Готов выйти в ринг с Навальным. Можем высказаться по-спортивному»

Невзоров об агитационном ролике Плющенко: «Гномы за конституцию. Ждем слова от орков. Не знаем, кто это будет – Валуев или Карелин»

Откуда у Гном Гномыча такое прозвище? Сколько он зарабатывает? И почему сейчас спорит с Аршавиным?