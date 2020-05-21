Президент «Ростова» о решении «Сочи»: «Пусть это будет на их совести. Для нас здоровье игроков важнее трех очков»

Президент «Ростова» высказался по поводу неопределенности с проведением матча против «Сочи».

«Мы благодарны руководству РФС за конструктивную позицию. Клуб выполнил все требования-предписания Роспотребнадзора и ушел на карантин. Для нас жизни и здоровье людей намного важнее.

Представьте, если мы бы приехали в Сочи и, не дай бог, кто-нибудь бы заболел. Этого категорически нельзя было делать.

Поэтому мы обратились в и с просьбой перенести один матч на резервную дату. Российский футбольный союз (РФС) поддержал наше предложение при условии, что «Сочи» не будет против.

Мы не хотим комментировать и давать оценку решению ФК «Сочи». Пусть это будет на их совести. Для нас здоровье наших игроков и игроков соперника важнее, чем три очка», – заявил Арташес Арутюнянц.

Накануне появилась информация, что у шести футболистов желто-синих выявлен коронавирус. Клуб ушел на карантин.

В декабре прошлого года матч 18-го тура РПЛ между «Сочи» и был перенесен в связи с тем, что 10 игроков южан заболели ангиной.

Матч 23-го тура РПЛ «Сочи» – «Ростов» запланирован на пятницу, 19 июня. «Сочи» настаивает на проведении игры. РФС сегодня сообщил, что «Ростов» получит техническое поражение, если «Сочи» откажется от переноса матча.

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