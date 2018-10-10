Хабиб: «В каком месяце было бы идеально подраться с Гэтжи?»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон Джастин Гэтжи UFC 249 Тони Фергюсон - Джастин Гейджи Хабиб - Гэтжи Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к подписчикам по поводу предстоящего боя с временным чемпионом Джастином Гэтжи.

«У меня вопрос: как вы думаете, когда было бы идеально подраться с Гэтжи? В каком месяце?» – спросил боец.

Гэтжи в выходные нокаутировал в пятом раунде Тони Фергюсона на UFC 249 и завоевал право драться с Нурмагомедовым.

Гэтжи – следующий соперник Хабиба. Он мастерски побил Фергюсона, но этого прогресса мало

«Победа или поражение – всегда веди себя как чемпион». Фергюсон уже танцует в больнице и респектует Гэтжи

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