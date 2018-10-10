Хабиб: «В каком месяце было бы идеально подраться с Гэтжи?»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к подписчикам по поводу предстоящего боя с временным чемпионом Джастином Гэтжи.
«У меня вопрос: как вы думаете, когда было бы идеально подраться с Гэтжи? В каком месяце?» – спросил боец.
Гэтжи в выходные нокаутировал в пятом раунде Тони Фергюсона на UFC 249 и завоевал право драться с Нурмагомедовым.
Гэтжи – следующий соперник Хабиба. Он мастерски побил Фергюсона, но этого прогресса мало
«Победа или поражение – всегда веди себя как чемпион». Фергюсон уже танцует в больнице и респектует Гэтжи