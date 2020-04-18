Гендиректор «Ахмата»: «Доигровка нецелесообразна. Не менее 10 клубов высказали РФС свою позицию»

Генеральный директор Ахмед Айдамиров отреагировал на позицию РФС, согласно которой сезон Премьер-лиги нужно доигрывать.

Ранее генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил: «Шансы на возобновление очень высокие. Мы делаем все возможное». По словам директора по маркетингу РПЛ Евгения Савина, «большинство клубов выступают за возобновление сезона».

«Алаев высказал мнение РФС. Мы высказали свою позицию, большого количества клубов, направив письмо в российскую Премьер-лигу. Не знаю точно, сколько, но, думаю, не менее десяти.

Мы считаем доигровку нецелесообразной, но если РФС хочет завершить турнир и закончить чемпионат, мы не отказываемся», – сказал Айдамиров.

Протокол возобновления лиги ранее был передан в правительство. На матчах смогут присутствовать не более 200 человек.

«Ахмат» замыкает таблицу в Премьер-лиге, набрав 20 очков в 22 турах.

За сутки в 84 регионах России выявили 11 656 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, страна обогнала Италию и Великобританию по числу выявленных случаев заражения COVID-19 и вышла на третье место в мире.

С начала эпидемии коронавирусную инфекцию нашли уже у 221 344 человек в России. Умерло 2009 инфицированных, 94 – за последние сутки.

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