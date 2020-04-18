Тибо Куртуа: «Реал» был сильнее «Барселоны», пусть мы и отстаем на 2 очка. Если сыграть все туры, можем стать чемпионами»

Голкипер Тибо Куртуа вновь высказался о том, что у «Реала» есть все шансы догнать «Барселону» в случае возобновления .

«Хотя мы отстаем от «Барселоны» на два очка, мы были сильнее. И если все 11 туров будут доиграны, думаю, мы можем выиграть чемпионат», – сказал бельгиец, которому сегодня исполнилось 28 лет.

Ла Лига ранее сообщила клубам, что сезон может возобновиться 12 июня. Матчи будут проходить ежедневно в течение 5 недель после рестарта.

После 27 туров мадридцы идут вторыми. У лидирующих каталонцев на два очка больше. В очных встречах с «Барселоной» «Реал» набрал 4 очка, сыграв вничью в гостях (0:0) и добившись победы на своем поле (2:0).

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