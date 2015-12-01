Путин поручил Минспорта России поддержать проект по выявлению сильнейшей нации в мире

Президент России Владимир Путин поручил министерству спорта России поддержать проект по выявлению сильнейшей нации в мире.

Соответствующее поручение вошло в перечень поручений по итогам встречи президента с представителями общественности Крыма и Севастополя, прошедшей 18 марта.

«Минспорту России поддержать инициативу, направленную на реализацию проекта по выявлению сильнейшей нации в мире», – говорится в тексте перечня.

Ответственным за исполнение является министр спорта России Олег Матыцин. Доклад по реализации поручения должен быть представлен до 1 декабря 2020 года.

На мартовской встрече с представителями Крыма и Севастополя Путин поддержал инициативу мастера спорта международного класса по пауэрлифтингу Михаила Паллера о создании Всемирной богатырской лиги по силовому экстриму с центром в России.