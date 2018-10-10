«Я выбираю оружие: ринг, бокс. Мне не нужны бои без правил». Усик принял вызов от борца Грицая, сравнившего его с Кадыровым

Украинский тяжеловес ответил борцу Богдану Грицаю, который вызвал его на бой без правил.

Усик согласился провести поединок, но только по правилам бокса.

«Очень много экспертов появилось, которые хотят меня в чем-то проучить и принимают вызовы. По поводу вызова. Все те, кто хотят вызвать меня на бой, а вас очень большое количество – я не могу всем отвечать и со всеми боксировать.

Но появился еще один парень, нужно отдать должное. Он осмелился и записал видео, респект. Только я не для этого очень много лет вставал рано утром, недоедал, недопивал или испытывал трудности, чтобы каждому из вас давать согласие на поединок. Если вы хотите себя проявить, если вы увидели в моих роликах некий вызов – я, как джентльмен, который исповедует правила, – милости прошу в ринг.

Но нужно договориться, где мы будем боксировать и на каких условиях. Бои без правил – это не моя стихия, хотя в ней тоже можно попробовать, но я живу по правилам. И я не разделяю народ, сейчас же идет разделение. Кто-то будет болеть за одного, кто-то будет болеть за другого – и это идет разделение внутри. Мне без разницы, что происходит за территорией моей страны. Мне важно, что происходит внутри.

Так что друзья, если кто хочет в ринг – милости просим. Но только вы должны пройти медосмотр, что врач дает вам разрешение. И в этом случае мы будем тщательно выбирать, с кем боксировать, а с кем нет. Если вы хотите – становитесь в очередь.

Друг мой, хотя нет, ты никакой мне не друг. Обычный гражданин. Хочешь бой – ты кинул мне вызов и бросил в меня перчатку. Я выбираю оружие: ринг, бокс. Мне не нужны бои без правил, я живу по правилам», – сказал Усик.

Украинский борец Грицай – Усику: «Ты что, Кадыров? Не тебе решать, чей Крым»

Усику и Ломаченко предложили российское гражданство. На Украине их хейтят за фильм о церкви