УЕФА отменит или сократит квалификацию ЛЧ и ЛЕ в сезоне-2020/21

планирует видоизменить квалификацию в основные турниры Лиги чемпионов и Лиги Европы в связи с пандемией коронавируса.

Количество отборочных раундов может быть сокращено, а худший сценарий предусматривает полную отмену квалификационных турниров.

Союз европейских футбольных ассоциаций уже перенес старт Лиги чемпионов-2020/21 на 20 октября. Однако пока остается неопределенность в отношении того, могут ли отборочные матчи пройти вовремя.

Только 6 из 32 мест в основном турнире Лиги чемпионов получают команды, прошедшие квалификацию. Еще 24 клуба автоматически проходят в групповой этап на основе выступлений в национальных лигах, также попадают в группу победители предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов и Лиги Европы.

УЕФА сейчас рассматривает проведение квалификационных раундов, состоящих из одного матча вместо привычных двух.

Другая идея заключается в проведении лишь одного отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов с участием 12 чемпионов лиг с наиболее высоким рейтингом, не попадающих в групповой этап напрямую. Клубы, которые при этой схеме не смогут побороться за место в основном турнире, могут получить финансовую компенсацию.

В Лиге Европы, где только 17 из 48 клубов выходят в групповой этап непосредственно на основе выступлений во внутренних соревнованиях, ситуация сложнее.

Ожидается, что решение будет принято на видеоконференции исполнительного комитета УЕФА 27 мая.

УЕФА просит лиги доиграть сезон до августа, можно с плей-офф вместо туров. Хотя разделить места могут и без матчей (особые случаи)