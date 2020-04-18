«Барса» может отдать «Ювентусу» Тодибо и еще одного игрока в обмен на Пьянича

и обсуждают формулу перехода полузащитника в каталонский клуб.

Скорее всего, это будет обмен, в рамках которого в Турин переедут защитник , играющий сейчас за «Шальке» на правах аренды, и еще один футболист сине-гранатовых.

«Барселона» уже устно договорилась с 30-летним боснийским хавбеком и ждет, когда «Ювентус» выберет подходящих для обмена игроков.

Туринцы уже отказались от включения в сделку хавбеков и .

Ранее стало известно, что Пьянич отклонил варианты с продолжением карьеры в «Манчестер Юнайтед» или «ПСЖ» ради перехода в «Барселону» и может подписать контракт на четыре года.