«Барса» может отдать «Ювентусу» Тодибо и еще одного игрока в обмен на Пьянича

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«Барселона» и «Ювентус» обсуждают формулу перехода полузащитника Миралема Пьянича в каталонский клуб.

Скорее всего, это будет обмен, в рамках которого в Турин переедут защитник Жан-Клер Тодибо, играющий сейчас за «Шальке» на правах аренды, и еще один футболист сине-гранатовых.

«Барселона» уже устно договорилась с 30-летним боснийским хавбеком и ждет, когда «Ювентус» выберет подходящих для обмена игроков.

Туринцы уже отказались от включения в сделку хавбеков Артуро Видаля и Ивана Ракитича.

Ранее стало известно, что Пьянич отклонил варианты с продолжением карьеры в «Манчестер Юнайтед» или «ПСЖ» ради перехода в «Барселону» и может подписать контракт на четыре года.

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