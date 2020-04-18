«Барса» может отдать «Ювентусу» Тодибо и еще одного игрока в обмен на Пьянича

«Барселона» и «Ювентус» обсуждают формулу перехода полузащитника Миралема Пьянича в каталонский клуб.
Скорее всего, это будет обмен, в рамках которого в Турин переедут защитник Жан-Клер Тодибо, играющий сейчас за «Шальке» на правах аренды, и еще один футболист сине-гранатовых.
«Барселона» уже устно договорилась с 30-летним боснийским хавбеком и ждет, когда «Ювентус» выберет подходящих для обмена игроков.
Туринцы уже отказались от включения в сделку хавбеков Артуро Видаля и Ивана Ракитича.
Ранее стало известно, что Пьянич отклонил варианты с продолжением карьеры в «Манчестер Юнайтед» или «ПСЖ» ради перехода в «Барселону» и может подписать контракт на четыре года.