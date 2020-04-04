Дэнни Роуз: «Правительство говорит: «Верните футбол, чтобы поднять моральный дух нации». Мне плевать на него! Жизни людей под угрозой»

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Защитник «Ньюкасла» Дэнни Роуз, права на которого принадлежат «Тоттенхэму», резко высказался о возможном возобновлении сезона в Англии.

«Правительство говорит: «Верните футбол, чтобы поднять моральный дух нации». Мне плевать на моральный дух нации! Жизни людей находятся под угрозой!

О футболе нельзя говорить до тех пор, пока цифры резко не упадут. Это же чушь собачья», – сказал Роуз в прямом эфире инстаграма.

Сегодня стало известно, что профессиональные турниры в Англии разрешат проводить с 1 июня при пустых трибунах.

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