Дэнни Роуз: «Правительство говорит: «Верните футбол, чтобы поднять моральный дух нации». Мне плевать на него! Жизни людей под угрозой»

Защитник , права на которого принадлежат , резко высказался о возможном возобновлении сезона в Англии.

«Правительство говорит: «Верните футбол, чтобы поднять моральный дух нации». Мне плевать на моральный дух нации! Жизни людей находятся под угрозой!

О футболе нельзя говорить до тех пор, пока цифры резко не упадут. Это же чушь собачья», – сказал Роуз в прямом эфире инстаграма.

Сегодня стало известно, что профессиональные турниры в Англии разрешат проводить с 1 июня при пустых трибунах.