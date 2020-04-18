«Локо» поздравил Семина с 73-летием: «Самый успешный тренер в истории клуба»

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«Локомотив» поздравил главного тренера Юрия Семина с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 73 года.

«11 мая день рождения отмечает Юрий Палыч – самый успешный тренер в истории «Локомотива».

Наша команда из участника первой лиги чемпионата СССР превратилась в одного из флагманов российского футбола и под руководством Семина трижды становилась чемпионом страны, шесть раз выигрывала Кубок России, трижды – Суперкубок.

Мы поздравляем Юрия Палыча с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, жизненной энергии и благополучия!» — говорится в сообщении на официальном сайте красно-зеленых.

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