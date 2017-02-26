Феттель не договорился с «Феррари» о новом контракте и покинет команду в конце 2020 года (Bild)

Пилот «Феррари» покинет команду по окончании сезона-2020. Как стало известно Bild, немец принял решение не продлевать контракт со Скудерией.

Феттель выступает за «Феррари» с 2015 года и его нынешний контракт рассчитан до конца 2020 года. По информации издания, стороны не смогли прийти к соглашению – и о расставании сторон должно стать известно во вторник.

Как сообщалось ранее, «Феррари» предлагала Феттелю продлить контракт всего на один сезон с существенным понижением зарплаты. При этом в Скудерии очевидно решили сделать долгосрочную ставку на Шарля Леклера.

Предполагается, что в случае расставания с Феттелем в «Феррари» постараются пригласить в команду .

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