Александр Неценко: «Регулярно здороваюсь за руку со всеми, кто не сошел с ума от запугивания»

Комментатор рассказал, что не отказался от рукопожатий, несмотря на пандемию коронавируса.

- У меня к вам ко всем довольно неожиданный вопрос. Когда вы последний раз здоровались за руку? А можете вспомнить, с кем? – спросил в твиттере комментатор .

– Регулярно со всеми здороваюсь за руку, кто не сошел с ума от запугивания, – ответил Неценко.

- А зачем? Проверяешь на себе историю?

– От туберкулеза и сезонного гриппа раньше умирало больше людей. И ничего. Все ходили на трибуны стадионов, концерты и здоровались за руку. А теперь что? Мир закончился? – написал Неценко.

Напомним, ранее Неценко заявил о пандемии: «В Ухане американская лаборатория открылась в 2015-м, за несколько дней до вируса закрылось посольство США. Не много совпадений?» Потом он удалил твиты.

За сутки в 84 регионах России выявили 11 656 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, страна обогнала Италию и Великобританию по числу выявленных случаев заражения COVID-19 и вышла на третье место в мире.

С начала эпидемии коронавирусную инфекцию нашли уже у 221 344 человек в России. Умерло 2009 инфицированных, 94 – за последние сутки.