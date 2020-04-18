Мальдини о Рангнике: «Ему надо научиться основам уважения, прежде чем учить итальянский язык»

Технический директор резко отреагировал на слова экс-тренера «РБ Лейпциг» о возможной работе в итальянском клубе.

«Я никогда не разговаривая с Рангником и не понимаю, на чем основаны его заявления, в том числе потому, что владельцы «Милана» мне никогда ничего не говорили [о нем].

Некоторые соображения, однако, нужно изложить. Немецкий тренер, фактически говоря о роли с управленческими полномочиями как в спортивной, так и в технической областях, вторгается в области, в которых профессионалы работают в соответствии с контрактами.

Так что у меня есть пара советов для него. Ему надо научиться основам уважения, прежде чем учить итальянский язык. Так как его коллеги, несмотря на многие трудности в данный момент, пытаются завершить сезон в очень профессиональной манере, ставя благо для «Милана» выше личной гордости», – сказал Мальдини в интервью ANSA.

Ранее стало известно, что Мальдини может покинуть клуб в случае прихода Рангника, так как авторитет Паоло и его влияние на работу «россонери» на трансферном рынке не сочетаются с желанием немца самостоятельно вести сделки. Ральф заявлял: «Для меня важно иметь влияние и возможность быстро принимать решения».

В марте «Милан» уволил руководителя футбольного отдела . Одной из причин стало несогласованное с клубом интервью, в том числе слова о желании исполнительного директора назначить Рангника на пост тренера без обсуждения с хорватом и Мальдини.

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