Президент Группы компаний, куда входит журнал StarHit: «Мы снимаем публикацию о сыне Плющенко. Приношу искренние извинения его родителям»

Виктор Шкулев, президент Группы компаний «Херст Шкулев Паблишинг», куда входит журнал StarHit, выступил с заявлением по поводу статьи о сыне двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

Журнал StarHit написал в статье, что у сына Плющенко Александра, по мнению анонимных экспертов, есть проблемы в психическом развитии, вызванные синдромом Аспергера.

Позже супруга Плющенко Яна Рудковская сообщила об иске против журнала из-за этой публикации.

«Группа компаний Hearst Shkulev более 25 лет работает на российском медиарынке. Каждые 30-40 секунд мы выпускаем новый материал, а наша аудитория – это более 116 млн уникальных пользователей и читателей.



Как учредители и издатели, мы считаем абсолютно недопустимым вмешательство в редакционную политику СМИ, которые входят в нашу Группу. В работе с каждым из своих брендов мы придерживаемся единой стратегии: медиа должны быть независимыми. Это не только следование законам, но и проявление уважения к интересам общества, к самой сути профессии и к журналистам.



Тем не менее в ситуации, которая развивалась вокруг нашумевшей публикации StarHit.ru, посвященной сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко, я не могу остаться в стороне.

Как ответственный бизнесмен и как отец, считаю, что любая публикация о ребенке должна предельно соответствовать этическим нормам. В конкретном случае, к моему глубокому сожалению, эти правила не были соблюдены редакцией StarHit.ru в полной мере.



В связи с этим, как президент «Херст Шкулев Паблишинг», я принимаю решение, которое считаю наиболее корректным в сложившихся обстоятельствах. Мы снимаем публикацию, выражая тем самым приверженность прежде всего этическим нормам в работе средств массовой информации.



От лица редакции StarHit.ru и от себя лично приношу искренние извинения семье Яны Рудковской и . Наша медиагруппа продолжит следовать высоким профессиональным стандартам и работать исключительно в интересах своих читателей», – говорится в заявлении Шкулева.

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