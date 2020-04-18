Владимир Путин: «Пока исключены любые массовые мероприятия по всей стране»

Президент России Владимир Путин исключил проведение массовых мероприятий в России в ближайшее время из-за пандемии коронавируса.

«Разумеется, по всей стране пока исключаются любые массовые мероприятия, и, конечно, всем надо строго выполнять санитарные правила», — сказал Путин в обращении к россиянам перед совещанием по эпидемиологической обстановке в РФ.

Напомним, что КХЛ ранее решила не возобновлять приостановленный сезон. Чемпионат России по футболу может вернуться в конце июня – 21-го или 28-го.

За сутки в 84 регионах России выявили 11 656 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, страна обогнала Италию и Великобританию по числу выявленных случаев заражения COVID-19 и вышла на третье место в мире.

С начала эпидемии коронавирусную инфекцию нашли уже у 221 344 человек в России. Умерло 2009 инфицированных, 94 – за последние сутки.

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